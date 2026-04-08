Демократы призывают отстранить "маньяка" Трампа

После того как президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить иранскую утилизацию, на него обрушились в самих США.

Конгрессвумен Рашида Тлаиб, палестинка по происхождению, заявила что Трамп — военный преступник, который виновен в массовом убийстве девочек в иранской школе 28 февраля, а теперь угрожает стране геноцидом. "Этого маньяка нужно отстранить от должности", — написала она.

Бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин также потребовала применить 25-ю поправку к конституции США, разрешающую отстранение президента, если он физически или психически не способен управлять страной.

"Импичмент. Отстранение. Этот невменяемый псих должен быть отстранен от должности", — написал член палаты представителей Ильхан Омар.

Как пишет Axios, среди демократов идут переговоры, как отстранить Трампа путем импичмента или с помощью 25-й поправки. Они считают, что Трамп обезумел в своем стремлении расправиться с Ираном.

В Белом доме, однако, считают эти призывы "жалкими", так как демократы заговорили об импичменте Трампа еще до того, как он вступил в должность, отметил представитель Белого дома Дэвис Ингл. Эксперты считают, что применить на деле 25-ю поправку будет нереально, так как для этого требуется согласие вице-президента и большинства кабинета, а импичмент невозможен из-за контроля республиканцев над конгрессом как минимум до конца этого года.