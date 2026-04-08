Иран опубликовал 10 пунктов своего плана прекращения войны с США

После объявления Вашингтоном и Тегераном о двухнедельном перемирии государственные иранские СМИ опубликовали план властей из 10 пунктов, на основе которого Иран готов вести переговоры с США и Израилем о долговременном прекращении огня.

Сообщается, что план был передан Вашингтону через пакистанских посредников. В плане содержится несколько пунктов, которые США ранее отвергали.

Основные требования Ирана:

- отмена всех первичных и вторичных санкций в отношении Ирана;

- сохранение иранского контроля над Ормузским проливом;

- вывод американских войск с Ближнего Востока;

- прекращение нападений на Иран и его союзников;

- разблокировка замороженных иранских активов.

В версии, опубликованной на фарси, Иран также включил фразу "принятие обогащения" [урана] для своей ядерной программы. Этого пункта не было в английской версии плана.

Ожидается, что переговоры США и Ирана начнутся в Исламабаде 10 апреля. С американской стороны в них могут принять участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, передает CNN.