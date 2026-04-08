Уничтожение персидской цивилизации отменяется?

Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану за несколько часов до истечения срока своего ультиматума властям этой страны. Президент США согласился на двустороннее прекращение огня — по его словам, американские военные уже достигли и превысили все поставленные цели.

"Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем, что это рабочая основа для переговоров. Почти все различные пункты прошлых разногласий были согласованы между Соединенными Штатами и Ираном, но двухнедельный период позволит завершить и заключить соглашение. От имени США, в качестве президента, а также представляя страны Ближнего Востока, для меня честь, что эта долгосрочная проблема близка к разрешению", — сказано в заявлении.

Президент США заявил, что они готовы провести переговоры на основе предложений из 10 пунктов, переданных Тегераном. Также он добавил, что Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

В свою очередь, Высший совет национальной безопасности Ирана опубликовал заявление:

"Соединенные Штаты были вынуждены принять предложение Ирана из 10 пунктов, которое включает: фундаментальное обязательство о неагрессии, сохранение иранского контроля над Ормузским проливом, согласие на обогащение урана, отмену всех первичных и вторичных санкций, прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ, выплату компенсации Ирану, вывод американских боевых сил из региона и прекращение войны на всех фронтах, в том числе против исламского сопротивления в Ливане".

Срок ультиматума США для Ирана истекал в ночь на 8 апреля. Трамп грозил "уничтожить иранскую цивилизацию". Наблюдатели не исключали того, что США могут нанести по Ирану ядерный удар. За несколько часов до истечения срока ультиматума американские стратегические бомбардировщики B-52 вылетели с военной базы в Великобритании.