Уничтожение персидской цивилизации отменяется?

08 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Reuters / Jaimi Joy

Уничтожение персидской цивилизации отменяется?

Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану за несколько часов до истечения срока своего ультиматума властям этой страны. Президент США согласился на двустороннее прекращение огня — по его словам, американские военные уже достигли и превысили все поставленные цели.

"Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем, что это рабочая основа для переговоров. Почти все различные пункты прошлых разногласий были согласованы между Соединенными Штатами и Ираном, но двухнедельный период позволит завершить и заключить соглашение. От имени США, в качестве президента, а также представляя страны Ближнего Востока, для меня честь, что эта долгосрочная проблема близка к разрешению", — сказано в заявлении.

Президент США заявил, что они готовы провести переговоры на основе предложений из 10 пунктов, переданных Тегераном. Также он добавил, что Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

В свою очередь, Высший совет национальной безопасности Ирана опубликовал заявление:

"Соединенные Штаты были вынуждены принять предложение Ирана из 10 пунктов, которое включает: фундаментальное обязательство о неагрессии, сохранение иранского контроля над Ормузским проливом, согласие на обогащение урана, отмену всех первичных и вторичных санкций, прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ, выплату компенсации Ирану, вывод американских боевых сил из региона и прекращение войны на всех фронтах, в том числе против исламского сопротивления в Ливане".

Срок ультиматума США для Ирана истекал в ночь на 8 апреля. Трамп грозил "уничтожить иранскую цивилизацию". Наблюдатели не исключали того, что США могут нанести по Ирану ядерный удар. За несколько часов до истечения срока ультиматума американские стратегические бомбардировщики B-52 вылетели с военной базы в Великобритании.

Теги: Иран, ультиматум, Трамп


