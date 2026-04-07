В Дагестане возбуждено уголовное дело о халатности, которая привела к гибели людей во время паводка

В Дагестане возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, которая привела к гибели людей во время паводка. Как сообщили Накануне.RU в СК России, следственные органы республики квалифицировали произошедшее по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Установлено, что, несмотря на введенный режим ЧС в ряде муниципальных образований Дагестана, чиновники, ответственные за ограничение движения на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не организовали перекрытие затопленных трасс.

В результате в Дербентском районе два автомобиля с людьми выехали на затопленные участки и были снесены потоком воды в кювет. Находившиеся в машинах пассажиры утонули.

Напомним, интенсивные дожди, обрушившиеся на республику 28–29 марта и 5 апреля, привели к масштабным подтоплениям, сбоям в подаче воды и электричества. В горной местности фиксировались сходы селей и камнепады, на дорогах и мостах появились повреждения. Жителей нескольких городов и районов пришлось эвакуировать из затопленных домов.