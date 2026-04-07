Россия выступает против атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру Ирана

Россия считает неприемлемыми любые атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру Ирана, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана.

"Мы считаем недопустимыми удары по их (Ирана - ред.) мирным жителям и гражданской инфраструктуре", - приводят его слова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Россия осуждает агрессию США и Израиля против Ирана, а также с уважением относится к суверенитету и территориальной целостности всех стран региона.

"Россия предпринимала и продолжает предпринимать усилия, в том числе на высшем уровне, для прекращения (конфликта - ред.). Стремимся к скорейшему установлению мира в Персидском заливе и на Ближнем Востоке", - сказал Небензя.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Президент США Дональд Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.