Убитая в Прикамье учитель дважды заявляла в полицию на своего ученика

Убитая в Добрянке учитель русского языка и литературы Олеся Багута дважды подавала заявления в полицию на своего ученика, ударившего ее ножом, сообщают местные СМИ со ссылкой на супруга погибшей.

Первое заявление — за оскорбление, второе — за клевету. Во втором случае парень написал в соцсетях, что его учительница — наркоманка. Полиция отреагировала, допрашивала его.

Школьник извинился, пообещал,что "больше так не будет". Она его не простила, но на этом все остановилось.

Супруг убитой женщины также рассказал, что у Олеси осталась 25-летняя дочь, которая сейчас учится в Москве. Это его падчерица. В школе, на пороге которой девятиклассник убил Олесю Петровну, учитель проработала больше десяти лет. До этого педагог трудилась в других школах Добрянки.