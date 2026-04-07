07 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: представители команды креативного кластера &quot;На Заводе&quot; в Сысерти

В Сысерти построят 200-метровую лестницу в креативный кластер "На Заводе"

В Сысерти готовятся реализовать проект инклюзивного входа в креативный кластер "На Заводе". Эскизы уже готовы и сейчас инициаторы идеи - Агентство развития Сысерти собирают 3 млн рублей, чтобы построить 200-метровую лестницу с парящим пандусом.

"Инклюзивный вход нужен, чтобы на Завод могли комфортно попадать маломобильные люди — родители с колясками, пожилые, беременные женщины, люди с временными травмами, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети до 7 лет. Таких посетителей 30% от всего числа гостей. Сейчас попасть на Завод можно по временной лестнице из гравия, ведущей в глубокий овраг, это неудобно и небезопасно", — отмечают авторы проекта.

Проект инклюзивного входа в креативный кластер "На Заводе" в Сысерти(2026)|Фото: представители команды креативного кластера "На Заводе" в Сысерти

Проект разработали архитекторы екатеринбургского бюро FISH (создатели проекта URALRUIN) совместно с командой креативного кластера "На Заводе". Согласно их задумке, лестница не только облегчит вход на Завод, но и станет новой точкой притяжения малого города. Для местных жителей и туристов новая достопримечательность также будет смотровой площадкой, откуда открываются виды на исторический центр города и цеха Завода.

Сама же лестница сверху отсылает к образу цапли — символу Сысерти, размещенному на гербе города, а опоры "парящего пандуса" — к ее лапкам. В самой дальней части лестницы — в "клюве" горожане смогут присесть, отдохнуть и насладиться видами. Форма перил напоминает конструкцию эстакады, соединяющую Завод и набережную городского пруда.

На реализацию проекта требуется 34 млн рублей, 14,3 из которых выделил Фонд президентских грантов, а 16 млн собираются привлечь с помощью бизнес-партнеров. Еще 3 млн планируют собрать усилиями неравнодушных горожан. По словам авторов проекта, имя каждого, пожертвовавшего сумму от 300 рублей, навсегда останется на сайте проекта, а тех, кто переведет от 5 тыс. рублей — увековечат на специальном стенде. Донорам от 20 тыс. Завод пришлет подарочные боксы, а именами благотворителей, пожертвовавших от 100 тыс. рублей, назовут метровые участки лестницы.

Теги: Сысерть, На Заводе, креативный кластер, лестница, инклюзивный вход


