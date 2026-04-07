Трамп заявил, что ночью иранская цивилизация будет уничтожена

Иранская цивилизация будет полностью уничтожена, заявил президент США Дональд Трамп.

"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть", — написал он в социальной сети Truth Social. При этом сам Трамп, по его словам, этого не хочет, "но, вероятно, так и будет".

"Сегодня ночью — один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательств, коррупции и смерти, наконец, закончатся», - заявил американский президент.

В 20.00 по местному времени (в 03.00 мск среды) истекает срок для достижения сделки Тегерана и Вашингтона, который установил Трамп. Речь идет о соглашении с Штатами и разблокировании Ормузского пролива.