Леонид Слуцкий: России необходима новая индустриализация и поддержка производственного бизнеса

07 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: сайт ЛДПР

Леонид Слуцкий: России необходима новая индустриализация и поддержка производственного бизнеса

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил на юбилейном X Московском экономическом форуме и отметил, что его роль с каждым годом набирает обороты.

"Здесь собрались профессионалы, эксперты с большой буквы и без кавычек, те, кто занимается реальной экономикой и производством. Я поддерживаю председателя Московского экономического форума Константина Анатольевича Бабкина, который возглавляет Экономический совет ЛДПР и, возможно, украсит новый созыв Госдумы – пока не буду говорить за избирателей. Хочу поблагодарить Константина Анатольевича за труды по поддержке такого важнейшего формата как МЭФ", — подчеркнул Леонид Слуцкий.

По его словам, важнейший тезис партии – необходимость новой индустриализации и поддержка производственного бизнеса. Он отметил, что почти половина импорта в России — оборудование и техника. Даже в тех отраслях, которые позволяют нам самим достойно работать и развиваться, мы зависим от зарубежных комплектующих и технологий.

Леонид Слуцкий напомнил, как в 2022 году с уходом западных брендов получили импульс для развития предприятия в различных отраслях промышленности, включая швейные производства, пищевую отрасль. Он отметил, что для государства выгоднее получить больше поступлений налогов от увеличения масштабов бизнеса, чем от роста ставок налогов, которые этот самый рост остановят.

В заключение лидер ЛДПР призвал присутствующих рассчитывать на Экономический совет партии в выработке предложений для изменений экономической политики.

Теги: Леонид Слуцкий, Московский экономический форум, Экономический совет ЛДПР


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

