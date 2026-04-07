Леонид Слуцкий: России необходима новая индустриализация и поддержка производственного бизнеса

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил на юбилейном X Московском экономическом форуме и отметил, что его роль с каждым годом набирает обороты.

"Здесь собрались профессионалы, эксперты с большой буквы и без кавычек, те, кто занимается реальной экономикой и производством. Я поддерживаю председателя Московского экономического форума Константина Анатольевича Бабкина, который возглавляет Экономический совет ЛДПР и, возможно, украсит новый созыв Госдумы – пока не буду говорить за избирателей. Хочу поблагодарить Константина Анатольевича за труды по поддержке такого важнейшего формата как МЭФ", — подчеркнул Леонид Слуцкий.

По его словам, важнейший тезис партии – необходимость новой индустриализации и поддержка производственного бизнеса. Он отметил, что почти половина импорта в России — оборудование и техника. Даже в тех отраслях, которые позволяют нам самим достойно работать и развиваться, мы зависим от зарубежных комплектующих и технологий.

Леонид Слуцкий напомнил, как в 2022 году с уходом западных брендов получили импульс для развития предприятия в различных отраслях промышленности, включая швейные производства, пищевую отрасль. Он отметил, что для государства выгоднее получить больше поступлений налогов от увеличения масштабов бизнеса, чем от роста ставок налогов, которые этот самый рост остановят.

В заключение лидер ЛДПР призвал присутствующих рассчитывать на Экономический совет партии в выработке предложений для изменений экономической политики.