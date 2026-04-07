Российская нефть Urals достигла максимальной цены за последние 13 лет

Российская нефть Urals стоит $116 за баррель. В последний раз такие цены на отечественную марку нефти фиксировались в 2013 году, пишет Telegram-канал "Сам ты инвестор!". Подорожание произошло на фоне ближневосточной войны – до ее начала Urals продавалась со значительной скидкой к стоимости марки Brent (из-за высоких санкционных рисков).

В бюджет России на 2026 год была заложена средняя стоимость барреля в $59, но Минфин даже собирался скорректировать этот показатель, поскольку в первые месяцы года цены держались существенно ниже.