Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Судебные приставы взыскали с должников рекордные 1,5 триллиона рублей

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что судебные приставы ежегодно увеличивают объемы взысканных долгов с граждан и компаний. На коллегии ведомства в Москве он отметил, что этот показатель уже несколько лет подряд превышает планку в 1 триллион рублей, рассказал "Интерфакс". За весь 2025 год служба принудительно получила от должников почти 1,5 триллиона рублей. Эта сумма оказалась на 8% больше, чем результат 2024 года. Глава Минюста подчеркнул, что общая задолженность в стране продолжает расти.

Особое внимание министр уделил новому реестру злостных неплательщиков алиментов, который заработал в мае 2025 года на Госуслугах и сайте ФССП. В этот список попадают родители, которые находятся в розыске или уже получили административное и уголовное наказание.

Константин Чуйченко уверен, что такой инструмент эффективно стимулирует должников обеспечивать своих детей. За прошлый год приставы взыскали более 110 миллиардов рублей алиментов, что на 18 миллиардов превышает показатели предыдущего года. На сегодняшний день в базу данных внесли сведения о 300 тысячах недобросовестных родителей.

Сообщалось, что с 3 апреля в России начали действовать поправки в закон «О несостоятельности», которые запрещают банкам замораживать счета банкротов с государственными пособиями. Ранее кредитные организации блокировали все средства подряд, из-за чего люди месяцами ждали разрешения суда или управляющего, чтобы забрать свои деньги. 

