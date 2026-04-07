СМИ сообщили об атаке США и Израиля на иранский остров Харк

США и Израиль атаковали иранский остров Харк, являющийся главным узлом нефтяного экспорта Ирана, сообщило иранское агентство Mehr.

По его данным, на острове, где находится крупнейший нефтяной терминал Ирана, было слышно несколько взрывов.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность захвата ключевого иранского нефтяного терминала на острове Харк. Для осуществления такого замысла Трампу потребуются сухопутные подразделения армии.