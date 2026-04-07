В РСПП предсказали нулевой рост экономики по итогам года

Если существующие в экономике России тенденции сохранятся, то рост ВВП снизится до нуля, а инвестиции в основной капитал уйдут в минус, полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Я думаю, во-первых, если тенденции будут продолжаться, мы в ноль уйдем по экономическому росту. Ну и, во-вторых, инвестиции в основной капитал будут падать быстрее, чем минус 0,5% по прогнозу. Будет до 1,5% [снижение]. Я думаю, что сейчас правительство и Центральный банк видят эти тенденции и не допустят этого", - цитирует Шохина ТАСС.

В РСПП считают, что минимальный рост экономики, достаточный для выполнения текущих обязательств государства (в том числе по нацпроектам) составляет 2%. При таком росте, отметил Шохин, не идет речи о решении новых задач.

Напомним, прогноз по росту ВВП на 2026 год от Центрального банка России составляет 0,5-1,5%, у Минэкономразвития – 1,3%. Впрочем, последняя цифра озвучивалась еще в сентябре 2025 года.

Шохин отметил, что без инвестиций в основной капитал многие отрасли просто останавливаются: "Безусловно, многие чувствительные отрасли, в том числе такие, как цифровые решения, роботизация, просто ставятся не только на паузу, но замораживаются методом глубокой, шоковой заморозки".