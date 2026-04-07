07 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Вице-губернатор Кубани Коробка не пришел на суд о лишении его имущества

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка не явился на суд по делу об изъятии у него имущества, полученного коррупционным путем. Коробка является ответчиком по этому гражданскому иску, передает ТАСС.

Представитель истца - Генпрокуратуры России - сообщил, что при обыске в поместье Андрея Коробки изъяли около 7 млн евро, $4 млн и 31 млн руб.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Краснодара может обратить в доход государства имущество вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки.

Поводом для подачи иска стали нарушения Коробкой антикоррупционных законов. Он нелегально сотрудничал с депутатами краевого заксобрания Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым – бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов. В результате сращивания бизнеса и власти капитализация их предприятий увеличилась на 10 млрд руб.

Ответчиками по гражданскому делу, кроме самого вице-губернатора, стали 20 физических и три юридических лица. Речь идёт об объектах недвижимого имущества, а также долях в уставном капитале коммерческих организаций, принадлежащих ответчикам.

Теги: андрей коробка, коррупция, чиновники


Развитие сюжета:

Ранее 07.04.2026 15:31 Мск Вице-губернатора Кубани Андрея Коробку арестовали по делу о мошенничестве

