Тюменский завод запустит новый инвестпроект по созданию складского-логистического комплекса

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Тюменский завод запустит новый инвестпроект по созданию складского-логистического комплекса

Тюменский завод запустит новый инвестпроект по созданию складского-логистического комплекса, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Развитие бизнеса стало возможным благодаря комплексу региональных мер поддержки.

Завод "Орион" специализируется на выпуске продукции из проволоки и арматуры: укладочной сетки, рабицы, штукатурной, дорожной и арматурной сетки.

Предприятие работает на арендованных площадях в с. Ембаево Тюменского округа. В планах - строительство складского-логистического комплекса для сырья и готовой продукции.

"Наша задача — подготовить участок, признать проект масштабным, подписать соглашение и сопровождать инвестора на всех этапах. Сейчас в регионе реализуется около 80 проектов в сфере промышленности с общим объёмом инвестиций более 70 млрд рублей", - прокомментировал генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

Сейчас на заводе трудятся 110 человек (жители Тюменского округа, села Ембаево), по завершению строительства создадут еще 30 рабочих мест. Основные заказчики — крупные застройщики, мостостроительные компании, федеральные дистрибьюторы. География поставок — Тюменская область, Югра, Ямал, Свердловская, Челябинская, Новосибирская, Московская области, Пермский край.

Теги: инвестпроект, складской-логистический комплекс, Завод Орион


