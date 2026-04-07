Тюменский завод запустит новый инвестпроект по созданию складского-логистического комплекса, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Развитие бизнеса стало возможным благодаря комплексу региональных мер поддержки.

Завод "Орион" специализируется на выпуске продукции из проволоки и арматуры: укладочной сетки, рабицы, штукатурной, дорожной и арматурной сетки.

Предприятие работает на арендованных площадях в с. Ембаево Тюменского округа. В планах - строительство складского-логистического комплекса для сырья и готовой продукции.

"Наша задача — подготовить участок, признать проект масштабным, подписать соглашение и сопровождать инвестора на всех этапах. Сейчас в регионе реализуется около 80 проектов в сфере промышленности с общим объёмом инвестиций более 70 млрд рублей", - прокомментировал генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

Сейчас на заводе трудятся 110 человек (жители Тюменского округа, села Ембаево), по завершению строительства создадут еще 30 рабочих мест. Основные заказчики — крупные застройщики, мостостроительные компании, федеральные дистрибьюторы. География поставок — Тюменская область, Югра, Ямал, Свердловская, Челябинская, Новосибирская, Московская области, Пермский край.