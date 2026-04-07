"Стройка убивает город!" Депутат Колесников заявил о нехватке школ и излишней застройке Екатеринбурга

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников заявил, что городу критически недостает школ. По его словам, почти все образовательные учреждения появляются в Академическом районе и на других молодых территориях, в то время как в уже развитых районах активно продолжают застраивать жильем промышленные зоны без оглядки на то, где в таком случае будут обучаться дети.

"Капремонты, конечно, хорошо, только они не дают дополнительных школьных мест. По презентации я вижу конкретный дисбаланс: Академ, Академ, Академ. Но город весь застраивается. Из знакомых - новая школа 80-ая, но это потому что там Володин с Вихаревым ее пролоббировали, честь им и хвала. А остальные-то что? Вот в моем округе где новые школы, ответьте мне? Застройка идет чересчур активно, причем застраиваются промышленные зоны. Соответственно, при стратегическом планировании и составление генплана они не были учтены, ни улично-дорожная сеть не была запроектирована, ни создание школьных мест, я не говорю уже о садиках. ТEN застроил Аверина и Свердлова полностью, ЛСР на месте "Данона" строит, "Пик" на месте "Уралтрансмаша" строит: куда все эти дети пойдут? Ни одной новой школы. В связи с этим я настаиваю, чтобы все-таки при стратегическом планировании нашего города принимал активное участие и зам по образованию товарищ Шевченко, и лучше с правом вето. И нормального зама по экономике возьмите, пожалуйста", - заявил Колесников.

Он также раскритиковал слова первого зампредседателя гордумы Михаила Матвеева, сказавшего, что "пока в городе стоят строительные краны - город живет". Колесников заявил, что стройка убивает город, пока жизнь ему дает именно промышленность. Он добавил, что застройщики сейчас бездумно застраивают промышленные районы, а чиновники согласовывают эти проекты, не думая о том, что ближайшей школе в перспективе придется работать в три смены из-за огромного наплыва учеников.

Его слова поддержал и депутат Тимофей Жуков, который также обратил внимание на перекос в сторону новых территорий. Он попросил рассматривать для строительства образовательных учреждений в том числе и отдаленные сложившиеся территории, где из-за застройки промышленных зон появляются целые микрорайоны.

"Не административные микрорайоны, но по количеству населения они действительно являются очень густонаселенными. Поэтому, чтобы мы не сталкивались с такими же проблемами, вопросами и конфликтами, которые мы услышали сегодня, давайте и про улично-дорожную сеть думать своевременно и, соответственно, про те самые образовательные учреждения", - заявил Жуков.

В свою очередь, Михаил Вечкензин предложил отказываться от проектов школ-замков, куда за раз уходит 3-4 млрд рублей, и за эту сумму строить по 2-3 более приземленные типовые школы в районах, где они наиболее необходимы, тем самым снижая потребность в местах.

Депутат Владимир Крицкий и вовсе предложил провести полный анализ программы развития общеобразовательных учреждений. По его словам, сегодня в комитете по строительству находится 10 готовых и прошедших госэкспертизу проектов школ. Сейчас главное проанализировать, какие территории и в каком количестве наиболее в них нуждаются.

"Ситуация по каждому району разная. Я понимаю, новые микрорайоны, где есть особая нуждаемость, но она сегодня появляется и в других районах. Поэтому анализ нужно проводить немедленно, причем анализ должен быть хороший, чтобы не наделали ошибок", - заключил Крицкий.