"Стройка убивает город!" Депутат Колесников заявил о нехватке школ и излишней застройке Екатеринбурга

07 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Стройка убивает город!" Депутат Колесников заявил о нехватке школ и излишней застройке Екатеринбурга

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников заявил, что городу критически недостает школ. По его словам, почти все образовательные учреждения появляются в Академическом районе и на других молодых территориях, в то время как в уже развитых районах активно продолжают застраивать жильем промышленные зоны без оглядки на то, где в таком случае будут обучаться дети.

"Капремонты, конечно, хорошо, только они не дают дополнительных школьных мест. По презентации я вижу конкретный дисбаланс: Академ, Академ, Академ. Но город весь застраивается. Из знакомых - новая школа 80-ая, но это потому что там Володин с Вихаревым ее пролоббировали, честь им и хвала. А остальные-то что? Вот в моем округе где новые школы, ответьте мне? Застройка идет чересчур активно, причем застраиваются промышленные зоны. Соответственно, при стратегическом планировании и составление генплана они не были учтены, ни улично-дорожная сеть не была запроектирована, ни создание школьных мест, я не говорю уже о садиках. ТEN застроил Аверина и Свердлова полностью, ЛСР на месте "Данона" строит, "Пик" на месте "Уралтрансмаша" строит: куда все эти дети пойдут? Ни одной новой школы. В связи с этим я настаиваю, чтобы все-таки при стратегическом планировании нашего города принимал активное участие и зам по образованию товарищ Шевченко, и лучше с правом вето. И нормального зама по экономике возьмите, пожалуйста", - заявил Колесников.

Он также раскритиковал слова первого зампредседателя гордумы Михаила Матвеева, сказавшего, что "пока в городе стоят строительные краны - город живет". Колесников заявил, что стройка убивает город, пока жизнь ему дает именно промышленность. Он добавил, что застройщики сейчас бездумно застраивают промышленные районы, а чиновники согласовывают эти проекты, не думая о том, что ближайшей школе в перспективе придется работать в три смены из-за огромного наплыва учеников.

Его слова поддержал и депутат Тимофей Жуков, который также обратил внимание на перекос в сторону новых территорий. Он попросил рассматривать для строительства образовательных учреждений в том числе и отдаленные сложившиеся территории, где из-за застройки промышленных зон появляются целые микрорайоны.

"Не административные микрорайоны, но по количеству населения они действительно являются очень густонаселенными. Поэтому, чтобы мы не сталкивались с такими же проблемами, вопросами и конфликтами, которые мы услышали сегодня, давайте и про улично-дорожную сеть думать своевременно и, соответственно, про те самые образовательные учреждения", - заявил Жуков.

В свою очередь, Михаил Вечкензин предложил отказываться от проектов школ-замков, куда за раз уходит 3-4 млрд рублей, и за эту сумму строить по 2-3 более приземленные типовые школы в районах, где они наиболее необходимы, тем самым снижая потребность в местах.

Депутат Владимир Крицкий и вовсе предложил провести полный анализ программы развития общеобразовательных учреждений. По его словам, сегодня в комитете по строительству находится 10 готовых и прошедших госэкспертизу проектов школ. Сейчас главное проанализировать, какие территории и в каком количестве наиболее в них нуждаются.

"Ситуация по каждому району разная. Я понимаю, новые микрорайоны, где есть особая нуждаемость, но она сегодня появляется и в других районах. Поэтому анализ нужно проводить немедленно, причем анализ должен быть хороший, чтобы не наделали ошибок", - заключил Крицкий.

Теги: Екатеринбург, Колесников, школа, застройка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети