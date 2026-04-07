Более 6 тысяч человек пострадали в результате подтоплений в Дагестане

Более 6200 человек пострадали от наводнений в Дагестане, примерно столько же домов, частных участков и хозяйственных объектов, сообщил глава региона Сергей Меликов телеканалу НТВ.

По его словам, сейчас обстановка в Дагестане "стабилизируется". Развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек.

"Объем осадков выпал очень большой, беспрецедентный, в истерическом максимуме такого объема не наблюдалось", - добавил Меликов.

Дожди с сильным ветром начались в Дагестане вечером 27 марта. В некоторых районах выпало более 50 миллиметров осадков, реки вышли из берегов. В городах и селах затопило дома. Из-за подтоплений начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч человек. В горах сошли лавины и сели, повреждения получили дороги и мосты.

5 апреля ливни вновь вернулись в регион. В Махачкале обрушился дом из-за наводнения после сильного дождя. Внутри здания были люди, их спасли сотрудники МЧС и передали медикам. Жертв и пострадавших нет. В дагестанском селе Кирки из-за оползня погибла женщина. Кроме того, после прорыва Геджухского водохранилища погибла еще одна женщина и двое детей.