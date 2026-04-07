07 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: СУ Следственного комитета России по Пермскому краю

Депутат Госдумы: По уровню насилия в школах Россия начала догонять США

Депутат Госдумы Олег Смолин на Московском экономическом форуме призвал дебюрократизировать систему образования в России после того, как в Добрянке ученик зарезал ножом учителя на крыльце школы, передает корреспондент Накануне.RU.

Парламентарий отметил, что сегодня по уровню насилия в школах Россия догоняет США.

"Сегодня в очередной раз мы узнали о гибели педагога от удара ножа ученика. Сейчас коллеги-депутаты будут предлагать приставить росгвардейцев к каждой школе. Я не отрицаю необходимости обеспечения безопасности, но мы должны задуматься, почему мы по показателю насилия в школах если не перегоняем, то уже догоняем Америку. Нужно дебюрократизировать систему образования, чтобы учитель смог работать с ребенком и отдавать ему частичку себя, а не бесконечно дрессировать на ЕГЭ и ОГЭ. Тогда, я думаю, мы безнадежно отстанем от США по этому показателю", - заявил депутат.

Сегодня утром ученик поджидал педагога у крыльца школы №5. В школе, где подросток ударил учителя ножом, сегодня был праздник — День здоровья. Девятиклассник напал на женщину, когда она вышла на крыльцо проводить зарядку для 5-9 классов, и убежал. После - сам сдался полиции.

Молодой человек состоит на учете в полиции, неоднократно оставался на повторное обучение в школе. Подросток ударил учителя ножом якобы из-за недопуска к экзаменам. Женщину пытались спасти, но она умерла, несмотря на старания медиков.

Возбуждено уголовное дело.

Теги: система образования, насилие в школах, Добрянка, учитель, нож, нападение


Развитие сюжета:

