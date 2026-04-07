Московский экономический форум призвал снизить ключевую ставку до 4%

Председатель Московского экономического форума, совладелец завода "Ростсельмаш", председатель Экономического совета ЛДПР Константин Бабкин призвал снизить ключевую ставку до 4%. Об этом он заявил на МЭФ-2026, который проходит 7-8 апреля в столице.

По его словам, любой уровень ставки выше этого показателя является запретительным для кредитования.

Финансовые власти – Центробанк и Минфин – заявляют, что охлаждение экономики проходит планово и позволит вывести экономику на траекторию устойчивого развития, однако, как отмечает Константин Бабкин, многие предприятия не видят того, что охлаждение способно вывести их на траекторию роста, и даже наоборот.

"Расти в условиях охлаждения и съеживания невозможно – это парадокс", – подчеркнул Константин Бабкин.

В настоящее время ключевая ставка составляет 15%.