Константин Бабкин: Три новых завода "Ростсельмаша" работают на 30% мощности

Совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин на Московском экономическом форуме заявил, что три новых завода группы работают лишь на 30% мощности.

"Перед нами огромное пространство для деятельности, нужно сеять поля, разводить животных, строить дороги, нужно работать и инвестировать, но при этом мы видим охлаждение экономики, заводы [в России] переходят на 4-дневный режим, крестьяне отказываются сеять, видим апатию во многих отраслях экономики и человеческой деятельности", — отметил он.

Константин Бабкин рассказал, что ощущает это на практике.

"Коллектив "Ростесльмаша" много лет развивался и производил каждые два года новые модели комбайнов, тракторов. Мы на этой волне развития построили и запустили три новых завода, готовились дальше развивать успех, но сельское хозяйство попало в кризис, сельхозмашиностроение испытывает торможение, которое измеряется двузначными цифрами, и три новых завода работают на 30% мощности, это при том, что вся ситуация — внешнеполитическая, экономическая, внутриполитическая — толкает нас больше работать и созидать", — подчеркнул Константин Бабкин.

На это также обратил внимание академик РАН Сергей Глазьев. По его словам, ЦБ исходит из того, что в России нет потенциала роста, поскольку безработица официально низкая. Тогда как реальная загрузка трех предприятий "Ростсельмаша" составляет 30% на современных мощностях, а в среднем среди предприятий по стране — 60%.