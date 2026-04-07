Учеников школы в Прикамье, где ученик убил учителя, все же отпустили на дистанционное обучение

Учеников школы в Добрянке, где ученик убил учителя, все же отпустили на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Антонов в своей соцсети ВК, передает корреспондент Накануне.RU.

Первая смена доучилась до четвертого урока и была отпущена домой. Учеников второй смены отправили на дистант.

Отметим, что ранее сообщалось, что учеба продолжится как обычно, что вызвало возмущения родителей на странице Антонова.

Сегодня утром ученик поджидал педагога у крыльца школы №5. В школе, где подросток ударил учителя ножом, сегодня был праздник — День здоровья. Девятиклассник ударил женщину, когда она вышла на крыльцо проводить зарядку для 5-9 классов, и убежал. После - сам сдался полиции.

Молодой человек состоит на учете в полиции, неоднократно оставался на повторное обучение в школе. Подросток ударил учителя ножом якобы из-за недопуска к экзаменам. Женщину пытались спасти, но она умерла, несмотря на старания медиков.

Возбуждено уголовное дело.