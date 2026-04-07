07 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Экипаж миссии Artemis II побил мировой рекорд по дальности полета в космосе

Во вторник, 7 апреля, космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту пролетел в 6545 километрах над Луной. В этот момент Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен находились на расстоянии 406 771 километра от Земли. Так экипаж установил новый мировой рекорд по дальности полета человека в космосе, побив достижение миссии "Аполлон-13" 1970 года, сообщает Lenta.ru.

Последний раз люди подлетали так близко к Луне в декабре 1972 года. Во время нынешнего полета астронавты около семи часов наблюдали за лунной поверхностью через иллюминаторы. Они заметили два безымянных кратера и предложили назвать один из них в честь умершей жены командира миссии Уайзмана.

Корабль Orion уже начал путь домой и должен приводниться в Тихом океане 12 апреля. Ракета SLS с экипажем стартовала из Флориды 2 апреля. Главная задача миссии - проверить работу всех систем корабля перед будущей высадкой людей на Луну. Глава НАСА Джаред Айзекман подчеркнул, что США стремятся опередить Китай, построить на спутнике базу и закрепить свое лидерство в космосе.

Сообщалось, что спустя 50 лет после программы "Аполлон" США возобновили пилотируемые полеты к Луне в рамках миссии "Артемида-2". Космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту облетит спутник, позволит экипажу впервые за полвека вживую увидеть его обратную сторону и вернется на Землю, приводнившись в Тихом океане. 

Теги: луна, космос, рекорд


