Экс-замдиректору Росгвардии Милейко требуют ужесточить приговор

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Фото: Накануне.RU

Экс-замдиректору Росгвардии Милейко требуют ужесточить приговор

Гособвинение потребовало ужесточить приговор в отношении бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. Подано апелляционное представление во Второй Западный окружной военный суд. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

Апелляция направлена также в отношении бывшего руководителя ООО "Спецшвейснаб" Игоря Шальнова.

В январе Милейко был приговорен к семи годам колонии и штрафу в 880 тыс. рублей. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере с госконтрактам. Кроме того, он лишен звания генерал-лейтенанта запаса. Милейко был освобожден в зале суда за счет отбытия наказания.

Бывшего руководителя ООО "Спецшвейснаб" Игоря Шальнова, который вместе с Милейко участвовал в мошеннической схеме, суд приговорил к 6,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей. С Милейко и его сообщника постановлено взыскать 251,8 млн рублей.

Милейко был задержан в октябре 2020 года. Сообщалось, что поводом для расследования стали результаты проверки военной прокуратуры, которую начали по инициативе руководства Росгвардии.

Он обвинялся в мошенническом получении нежилого помещения в ведомственном доме в Балашихе, где его супруга открыла парикмахерскую. Как считает следствие, недвижимость была незаконно переоформлена через другого фигуранта дела. В июле 2021 года Реутовский гарнизонный военный суд приговорил Милейко к шести годам колонии общего режима. В марте суд смягчил наказание на два месяца.

Теги: милейко, приговор


