Экс-замдиректору Росгвардии Милейко требуют ужесточить приговор

Гособвинение потребовало ужесточить приговор в отношении бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. Подано апелляционное представление во Второй Западный окружной военный суд. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

Апелляция направлена также в отношении бывшего руководителя ООО "Спецшвейснаб" Игоря Шальнова.

В январе Милейко был приговорен к семи годам колонии и штрафу в 880 тыс. рублей. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере с госконтрактам. Кроме того, он лишен звания генерал-лейтенанта запаса. Милейко был освобожден в зале суда за счет отбытия наказания.

Бывшего руководителя ООО "Спецшвейснаб" Игоря Шальнова, который вместе с Милейко участвовал в мошеннической схеме, суд приговорил к 6,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей. С Милейко и его сообщника постановлено взыскать 251,8 млн рублей.

Милейко был задержан в октябре 2020 года. Сообщалось, что поводом для расследования стали результаты проверки военной прокуратуры, которую начали по инициативе руководства Росгвардии.

Он обвинялся в мошенническом получении нежилого помещения в ведомственном доме в Балашихе, где его супруга открыла парикмахерскую. Как считает следствие, недвижимость была незаконно переоформлена через другого фигуранта дела. В июле 2021 года Реутовский гарнизонный военный суд приговорил Милейко к шести годам колонии общего режима. В марте суд смягчил наказание на два месяца.