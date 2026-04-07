Посол РФ: Москва может рассмотреть запрос на убежище для Мадуро

Россия может рассмотреть возможность предоставления убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в случае, если США освободят его из заключения. Об этом заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, пишет ТАСС.

По его словам, на данный момент официальных запросов через дипломатические каналы не поступало.

Дипломат подчеркнул, что позиция Москвы остается неизменной: похищение Вашингтоном венесуэльского лидера и его супруги рассматривается как нарушение норм международного права, они должны быть освобождены.

3 января США провели операцию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. США обвиняют их в "наркотерроризме".

Ранее Мадуро заявил в американском суде о своей невиновности по предъявленным обвинениям и объявил себя военнопленным.