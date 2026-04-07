Власти назвали основную причину обрушения дома в Махачкале во время подтопления

Основной причиной обрушения жилого дома в Махачкале во время ливней стало несоблюдение градостроительных норм при строительстве. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана.

Отмечается, что дополнительным фактором послужило подтопление территории из-за непроходимости водопропускного канала.

"Установлено, что ряд объектов возведен непосредственно в русле реки, что кардинально изменило ее естественный ландшафт и гидрологический режим. Это создает постоянную угрозу подтопления близлежащих микрорайонов. В связи с этим ведется постоянный мониторинг территории", - сообщили в ведомстве.

5 апреля на улице Айвазовского в Махачкале из-за подмыва грунта произошло обрушение трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому. Сам дом взят под охрану. Его обследует специальная комиссия, после чего будет принято решение о судьбе этого и близлежащих домов.

Отмечалось, что проблемы с подтоплениями в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов возведены прямо в русле самой реки. Строения препятствуют естественному течению воды, которая находит себе другие пути: улицы, дома, жилые кварталы.