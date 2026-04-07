СМИ: Госкомпании и госучреждения увеличили закупки корпоративных VPN

Госкомпании и государственные учреждения в начале 2026 года (I квартал) увеличили закупки корпоративных VPN почти на четверть в годовом выражении, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные "СКБ Контур". При этом сумма, на которую проводились закупки, сильно сократилась – с почти 7 млрд руб. в первом квартале прошлого года до 2 млрд руб. в этом году.

На прошлой неделе "Коммерсант" сообщил, что Минцифры намерено лишать IT-аккредитации тех разработчиков, чьи сервисы продолжат работать у пользователей при включении VPN. Сейчас реестр содержит около 20 тыс. IT-компаний, для них снижен налог на прибыль (5% вместо 25%), нет НДС, есть другие льготы и бонусы, например, IT-ипотека и отсрочка от службы в армии для сотрудников.