Афанаскин через суд вернул пост зампредседателя думы Пышминского округа

Александр Афанаскин смог через суд оспорить свое увольнение и вернуться на пост заместителя председателя думы Пышминского округа. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, что 18 декабря прошлого года были досрочно прекращены полномочия Афанаскина как председателя постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, а 30 января 2026 года – как заместителя председателя думы.

Депутат подал иск, в котором просил оспорить решения об отставке, а также требовал признать недействительным назначение депутата Алексея Обоскалова председателем той же комиссии. По его словам, решения были приняты с нарушением Регламента думы и за пределами компетенции органа, а также нарушают его права и законные интересы.

Суд изучил административный иск, исследовал письменные материалы дела, заслушал заключение прокурора, оценил доказательства и все же согласился с истцом. Суд постановил:

признать незаконным решение думы от 18 декабря 2025 года о досрочном прекращении полномочий Александра Афанаскина как председателя постоянной комиссии;

признать незаконным решение от 18 декабря 2025 года об утверждении председателем комиссии Алексея Обоскалова;

признать незаконным решение от 30 января 2026 года о досрочном прекращении полномочий Александра Афанаскина как заместителя председателя думы.

Дума Пышминского муниципального округа обязана устранить нарушения прав административного истца, препятствующие ему исполнять обязанности председателя профильной комиссии и заместителя председателя думы. О принятых мерах орган власти должен уведомить истца и суд в месячный срок. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.