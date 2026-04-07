В Пермском крае возбуждено уголовное дело после нападения ученика с ножом на учителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство преподавателя местной школы (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). В совершении преступления подозревается 17-летний учащийся данной школы.

По версии следствия, утром 7 апреля 2026 года в городе Добрянке, подозреваемый у входа в учебное заведение нанес ножевые ранения своему классному руководителю. Потерпевшая 1970 года рождения госпитализирована, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

С нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в следственный отдел.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК России. Назначаются необходимые судебные экспертизы.

В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.