07 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: СУ Следственного комитета России по Пермскому краю

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после нападения ученика с ножом на учителя

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после нападения ученика с ножом на учителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство преподавателя местной школы (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). В совершении преступления подозревается 17-летний учащийся данной школы.

Следователи на месте ЧП в пермском городе Добрянка, где 17-летний подросток напал с ножом на учительницу местной школы(2026)|Фото: СУ Следственного комитета России по Пермскому краю

По версии следствия, утром 7 апреля 2026 года в городе Добрянке, подозреваемый у входа в учебное заведение нанес ножевые ранения своему классному руководителю. Потерпевшая 1970 года рождения госпитализирована, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

С нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в следственный отдел.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК России. Назначаются необходимые судебные экспертизы.

В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Теги: ученик, школа, нож, нападение, добрянка


Развитие сюжета:

Ранее 07.04.2026 11:19 Мск Учеников школы в Прикамье, где ученик убил учителя, все же отпустили на дистанционное обучение
Ранее 07.04.2026 09:13 Мск Учитель, на которую напал ученик в Прикамье, скончалась в реанимации

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.04.2026 08:17 Мск Напавший на учителя подросток состоял на учете в полиции
Ранее 07.04.2026 07:54 Мск В Пермском крае девятиклассник напал на учителя с ножом

