07 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;Спецавтобаза&quot;

"Спецавтобаза" заменит испорченные контейнеры для мусора в Екатеринбурге

Региональный оператор по обращению с ТКО "Спецавтобаза" бесплатно заменит сломанные и сожженные вандалами мусорные контейнеры в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регоператора, сейчас проводится ревизия контейнерных площадок.

"Собственник площадки может приобрести контейнеры самостоятельно или обратиться с заявкой к нам. Контейнерное оборудование мы предоставляем бесплатно. Главное, чтобы собственник принимал активное участие в подписании актов приема передачи, а затем и в повышении контроля за происходящим на контейнерной площадке, – комментирует начальник отдела эксплуатации АО "Спецавтобаза" Марс Суфиев. – Если контейнеров становится меньше, то на такой площадке неизбежно возникнут переполнения, так как количество баков рассчитывается, исходя из числа проживающих. Поэтому важно, чтобы и жильцы также следили за своим имуществом, бережно относились к нему".

Замена мусорных контейнеров от "Спецавтобаза"(2026)|Фото: пресс-служба "Спецавтобаза"

Только в Екатеринбурге порядка 10 тыс. точек накопления мусора, и контейнеры периодически выходят из строя. В основном это происходит из-за вандалов, однако нередко причиной становятся сами жильцы домов, который выбрасывают в них строительный мусор или все еще тлеющие окурки. При этом за повреждение мусорного контейнера назначается штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей, а за поджог возможна уголовная ответственность.

В "Спецавтобазе" напоминают, что задача регоператора - это вовремя вывезти мусор, а вот за мытье, дезинфекцию контейнеров и содержание мусорных площадок в целом отвечают либо управляющая компания/ТСЖ, либо местная администрация.

Евроконтейнеры оснащены колесами для перемещения, педалями для открывания и защитными крышками. Благодаря этому вероятность того, что мусор разлетится по площадке и прилегающей территории, минимальна. Только в 2025 году "Спецавтобаза" передала собственникам площадок более 5,2 тыс. новых контейнеров в Восточном административном округе. Больше половины из них установили в Екатеринбурге.

Замена мусорных контейнеров от "Спецавтобаза"(2026)|Фото: пресс-служба "Спецавтобаза"

Отметим, что спецтехника ежедневно вывозит мусор с контейнерных площадок при многоквартирных домах. Главное, чтобы проезд к бакам не был заблокирован неправильно припаркованными машинами. Следить за этим должны собственники контейнерных площадок, но многое зависит и от самих автомобилистов. Региональный оператор напоминает: мусоровоз – крупногабаритная техника, и проезд во дворах для нее должен быть свободен всегда.

Теги: Спецавтобаза, Екатеринбург, контейнер, мусор


