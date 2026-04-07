Во Владимирской области из-за атаки БПЛА погибли трое, в том числе ребёнок

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о гибели троих людей из-за атаки на регион украинских беспилотников.

БПЛА атаковали ночью Александровский район. Один из них попал в двухквартирный жилой дом. Погибли двое взрослых и 12-летний сын. Пятилетней дочке удалось спастись. Соседи живы. Пожар ликвидирован силами МЧС.

"Выехал на место трагедии для оценки последствий и оказания необходимой помощи пострадавшим. Выжившая девочка находится у родственников. Погибший мальчик 2014 г.р.", - написал губернатор в своём telegram-канале.