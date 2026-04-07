В Пермском крае девятиклассник напал на учителя с ножом

Сегодня утром на улице у входа в школу №5 в Добрянке 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю. О произошедшем сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. Она находится в больнице, врачи борются за ее жизнь. Бригада санавиации, в составе которой мультипрофильная бригада врачей, вылетела из Перми.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, сообщили, что нападение на учительницу одной из школ Добрянки произошло сегодня в 08.00. Ножевое ранение нанес ученик девятого класса. Сейчас несовершеннолетний задержан и находится в территориальном отделе полиции, выясняются мотивы действий нападавшего.