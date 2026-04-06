В Тюменской области пик паводка ждут в начале мая

07 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Тюменская область
Фото:Накануне.RU

В Тюменской области пик паводка ждут в начале мая

Тюменская область готовится к весеннему паводку. Власти ожидают пик большой воды в начале мая.

Пока синоптики дают достаточно оптимистичные прогнозы – уровень воды в реках не должен превысить показатели прошлых лет. Тем не менее, существуют риски подтопления территорий в Тюмени и ряде других муниципалитетов региона в поймах рек Ишим и Тура.

"Надеемся на лучшее, но, учитывая опыт прошлых лет, готовимся к самым неблагоприятным сценариям: создаем запасы материалов, мобилизуем людей и технику, отрабатываем механизмы оповещения населения об угрозе", - написал в своём telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

В муниципалитетах, которые находятся в зоне возможного подтопления, власти обеспечат безопасную эвакуацию и размещение во временных пунктах для всех, кому это будет необходимо.

"На заседании региональной комиссии по ЧС ещё раз напомнил коллегам: все мероприятия по подготовке к паводку должны быть выполнены в полном объёме и в намеченные сроки. Наша общая задача – не допустить гибели людей и минимизировать экономический ущерб", - написал Александр Моор.

В конце марта в двух округах Тюменской области боролись с подтоплениями территорий. В Нижнетавдинском округе очищали колеи и водопропускные системы ото льда. Специальные службы вскрывали замерзшие трубы, откачивали талую воду с опасных участков, отпаривали ледяные заторы. В окружном центре с помощью помпы откачивали воду на участке улицы Есенина. С начала года с магистралей и исторических зон подтопления в Нижнетавдинском округе было вывезено более 12 тыс. т снега.

Теги: Александр Моор, паводок


