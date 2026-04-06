В Тюменской области пик паводка ждут в начале мая

Тюменская область готовится к весеннему паводку. Власти ожидают пик большой воды в начале мая.

Пока синоптики дают достаточно оптимистичные прогнозы – уровень воды в реках не должен превысить показатели прошлых лет. Тем не менее, существуют риски подтопления территорий в Тюмени и ряде других муниципалитетов региона в поймах рек Ишим и Тура.

"Надеемся на лучшее, но, учитывая опыт прошлых лет, готовимся к самым неблагоприятным сценариям: создаем запасы материалов, мобилизуем людей и технику, отрабатываем механизмы оповещения населения об угрозе", - написал в своём telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

В муниципалитетах, которые находятся в зоне возможного подтопления, власти обеспечат безопасную эвакуацию и размещение во временных пунктах для всех, кому это будет необходимо.

"На заседании региональной комиссии по ЧС ещё раз напомнил коллегам: все мероприятия по подготовке к паводку должны быть выполнены в полном объёме и в намеченные сроки. Наша общая задача – не допустить гибели людей и минимизировать экономический ущерб", - написал Александр Моор.

В конце марта в двух округах Тюменской области боролись с подтоплениями территорий. В Нижнетавдинском округе очищали колеи и водопропускные системы ото льда. Специальные службы вскрывали замерзшие трубы, откачивали талую воду с опасных участков, отпаривали ледяные заторы. В окружном центре с помощью помпы откачивали воду на участке улицы Есенина. С начала года с магистралей и исторических зон подтопления в Нижнетавдинском округе было вывезено более 12 тыс. т снега.