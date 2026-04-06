Сотрудничество Астраханской области с КТК продолжается

Коммунальные службы и школы Енотаевского, Наримановского и Харабалинского районовАстраханской области получили новую технику.

Как сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор региона Игорь Бабушкин, помощь в этом оказал Каспийский трубопроводный консорциум.

Астраханским специалистам ЖКХ передали универсальные тракторы с навесным оборудованием и прицепами, которые могут работать круглый год и заменяют сразу несколько машин. Для образовательных учреждений приобрели вместительные семиместные автомобили, которые, в том числе, адаптированы для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Сотрудничество Астраханской области с КТК продолжается уже много лет и охватывает ключевые социальные сферы — от образования и медицины до экологии и поддержки жителей. Благодарю!", - высказал слова благодарности Игорь Бабушкин.