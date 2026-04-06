Игорь Бабушкин сообщил, что большая часть работ по реконструкции кинотеатра "Авангард" в Астрахани сделана

"Большая часть работ по реставрации комплекса «Октябрь» выполнена", - сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

На сегодняшний день на финишной прямой отделка внутренних помещений и реставрация архитектурных элементов, которые являются объектами архитектурного наследия. Также строители завершают монтаж инженерных сетей, уделяя особое внимание — электрике и противопожарной системе.

"Всё необходимое оборудование и мебель закуплены и ждут установки. После открытия культурно-развлекательный комплекс должен вновь стать точкой притяжения для астраханцев всех возрастов и, конечно же, гостей региона", - подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.