В Новороссийске после ударов беспилотников по КТК загорелись резервуары с нефтью

Киев для дестабилизации рынка углеводородов в ночь на 6 апреля атаковал с помощью БПЛА объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске, сообщает Минобороны РФ.

В результате ударов украинскими беспилотниками по объектам международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) повреждены трубопровод, сливо-наливной причал. Также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.

В Минобороны добавили, что целью атаки на объекты КТК было нанесение экономического ущерба ее акционерам из США и Казахстана.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на Новороссийск пострадали восемь человек. Повреждения получили шесть многоквартирных и два частных дома. Фрагменты дронов обнаружили и на территории нескольких предприятий.