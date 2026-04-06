В Свердловской области стартует акция "Монетная неделя"

В Свердловской области с 6 по 18 апреля пройдет всероссийская акция "Монетная неделя". В этот период уральцы могут обменять свою мелочь на купюры или зачислить на собственный счет как в отделениях банка, так и в сетевых магазинах по 1,2 тыс. адресов.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе Уральского главного управления Банка России, только в Екатеринбурге работает почти 400 точек приема и еще более 800 в других населенных пунктах региона. Монеты принимаются в любом виде: потемневшие, поцарапанные, гнутые и даже просверленные. Главное, чтобы они были выпущены после 1997 года.

Также свердловчан просят заранее рассортировать мелочь по номиналам, чтобы сократить время на обмен. В случае, если обмен планируется в банке, для проведения операции может понадобиться паспорт. Ограничений по количеству и сумме сдаваемых монет нет.

Напомним, что "Монетная неделя" проводится при поддержке Банка России. Только за последние три года Средний Урал вернул в оборот более 5 млн монет на сумму почти 18 млн рублей.

Со списком точек приема монет в Свердловской области и условия их работы можно ознакомиться на сайте акции.