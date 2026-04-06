В Свердловской области стартует акция "Монетная неделя"

06 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области стартует акция "Монетная неделя"

В Свердловской области с 6 по 18 апреля пройдет всероссийская акция "Монетная неделя". В этот период уральцы могут обменять свою мелочь на купюры или зачислить на собственный счет как в отделениях банка, так и в сетевых магазинах по 1,2 тыс. адресов.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе Уральского главного управления Банка России, только в Екатеринбурге работает почти 400 точек приема и еще более 800 в других населенных пунктах региона. Монеты принимаются в любом виде: потемневшие, поцарапанные, гнутые и даже просверленные. Главное, чтобы они были выпущены после 1997 года.

Также свердловчан просят заранее рассортировать мелочь по номиналам, чтобы сократить время на обмен. В случае, если обмен планируется в банке, для проведения операции может понадобиться паспорт. Ограничений по количеству и сумме сдаваемых монет нет.

Напомним, что "Монетная неделя" проводится при поддержке Банка России. Только за последние три года Средний Урал вернул в оборот более 5 млн монет на сумму почти 18 млн рублей.

Со списком точек приема монет в Свердловской области и условия их работы можно ознакомиться на сайте акции.

Теги: Монетная неделя, акция, купюра, мелочь


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети