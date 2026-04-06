КСИР заявил об атаке на американский корабль с пятью тысячами военных

Иранские военные атаковали американский десантный корабль LHA7, на борту которого находятся более пяти тыс. морских пехотинцев. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), пишет РИА Новости.

Утверждается, что после ракетных ударов корабль был вынужден отступить вглубь южной части Индийского океана.

Ранее сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что одним из главных результатов войны США против Ирана стало то, что международный авторитет США как мирового лидера подорван. Тегеран нанес ряд мощных ударов по американским базам в регионе, показав, что американское военное присутствие в этих странах является не гарантией безопасности, а наоборот.