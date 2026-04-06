Регионы России получат 11 новых скоростных поездов "Финист"

На российские железные дороги выйдут 11 новых электропоездов "Финист" в 2026 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЮУЖД. Завод "Уральские локомотивы" подготовит 58 вагонов, которые отправят в разные части страны. Новые составы начнут возить пассажиров в Краснодарском крае до Сочи и Анапы, свяжут Уфу с городами Башкирии и Магнитогорском, а также выйдут на маршруты в Свердловской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. Из 11 поездов десять будут иметь по пять вагонов, а один состав сделают восьмивагонным. В партию войдут пять поездов серии ЭС104 и шесть двухсистемных машин серии ЭС105, которые могут работать на разных типах тока.

Внутри будут работать кондиционеры, есть USB-разъемы для зарядки телефонов и удобные туалеты. Для пассажиров в инвалидных колясках предусмотрели специальные подъемники и крепления. Примечательно, что железнодорожники уже получили четыре состава из этого плана досрочно в декабре 2025 года.

Сейчас в парке РЖД работают 49 "Финистов" разной длины, из которых 46 относятся к серии ЭС104, а три - к универсальной серии ЭС105.

Сообщалось, что в России утвердили план поэтапного обновления парка грузовых вагонов. О совместном решении Минпромторга, Минтранса, РЖД и участников рынка рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов на международном форуме.