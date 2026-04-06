СК проверит разрешения на постройку домов в русле реки в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил выяснить, кто выдавал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в русле реки в Махачкале, попавших под угрозу обрушения при подтоплениях.

"Я сегодня попросил прокуратуру и Следственный комитет провести документальную проверку по всем этим историям", - цитирует Меликова РИА Новости.

По его словам, эти дома имеют положительные заключения надзорных органов, поэтому будет проведена проверка по факту халатности должностных лиц.

5 апреля на улице Айвазовского в Махачкале из-за подмыва грунта произошло обрушение трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому. Сам дом взят под охрану. Его обследует специальная комиссия, после чего будет принято решение о судьбе этого и близлежащих домов.

Отмечалось, что проблемы с подтоплениями в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов возведены прямо в русле самой реки. Строения препятствуют естественному течению воды, которая находит себе другие пути: улицы, дома, жилые кварталы.