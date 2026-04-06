FP: "Металл войны" резко подорожал, а США он очень нужен

Цены на вольфрам выросли за год в 5,5-6 раз, а этот "металл войны" очень нужен США. Конфликт на Ближнем Востоке истощает запасы, а пополнить их быстро невозможно, пишет американское издание Foreign Policy.

Отмечается, что США уже десять лет не добывают вольфрам. Сейчас на мировом рынке этого металла доминирует Китай. А проблемы с вольфрамом показывают уязвимость ВПК США. Белый дом ищет новые источники вольфрама. С 2027 года будут действовать ограничения на закупку вольфрама для военных нужд. Также США инвестируют в свои проекты и формируют партнерства за рубежом. Так, Cove Capital при поддержке США построит завод по добыче и переработке вольфрама в Казахстане. Однако быстро решить проблему нехватки вольфрама не удастся. Создание новых мощностей займет годы, а дефицит может сохраняться до 10 лет, заключает издание.

США имеют стратегические запасы редкоземельных металлов, но данные о них засекречены. По запасам вольфрамовых руд первое место в мире у Китая - более 2,3 млн тонн, далее идут Австралия и Россия. Китай обладает половиной мировых запасов и производит более 80% мирового вольфрама. В 2025 года Пекин ограничил его экспорт, что привел к резкому подорожанию вольфрама.

Благодаря высокой плотности, твердости, тугоплавкости и износостойкости вольфрам применяется в металлургии, электротехнике, машиностроении. Он необходим для военной промышленности.