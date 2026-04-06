Искусственный интеллект в больницах и реформа Госуслуг: новые задачи кабмина

Владимир Путин поручил правительству внедрить технологии искусственного интеллекта в работу больниц, чтобы автоматизировать анализ медицинских данных и исследований. Власти также должны упростить запись к врачу через "Госуслуги": добавить систему отложенной записи и разрешить прием в соседних поликлиниках.

К 2027 году на портале появится раздел, где люди смогут оценивать качество и доступность лечения. Президент также потребовал следить, чтобы новые сельские медпункты не стояли без дела, и поручил усилить правовую защиту медиков на работе.

Кроме того, кабмин подготовит план реставрации старинных зданий, рассмотрит поддержку питомников цитрусовых и до 1 июня разработает стратегию развития креативной экономики.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи смогут сохранить право на детские пособия, даже если их доход незначительно превысит прожиточный минимум. Согласно поручению Владимира Путина, выплаты назначат повторно, если превышение составит не более 10%.