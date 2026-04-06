Wildberries уравняет китайских и российских предпринимателей

Компания RWB по итогам заседания Экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий разработала и представила регулятору комплекс мер, направленных на дальнейшее обеспечение прозрачных и предсказуемых условий работы с цифровой платформой.

В частности, речь идёт о выравнивании условий работы для российских и китайских продавцов, управление ценообразованием продавца, условия формирования скидок за счет цифровой платформы. Частью реализации такой стратегии станет выравнивание условий работы для китайских и российских селлеров в части комиссий, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.