Российские туроператоры запустят новый маршрут в Крым через Краснодар

Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму", что у россиян появится еще один способ добраться до полуострова. Туроператоры планируют запустить чартерные рейсы в аэропорт Краснодара. Оттуда путешественников из Сибири, Урала и других дальних регионов будут везти в Крым на специальных автобусах.

Маковей объяснил, что сейчас туристам не хватает билетов на поезда. Хотя перевозчик постоянно добавляет новые составы и расширяет географию поездок, спрос все равно выше предложения. Новый авиационный маршрут поможет сделать дорогу до курортов комфортнее.

Также эксперт прогнозирует, что в этом году в Крым приедет еще больше автомобилистов. Многие водители уже сейчас выбирают путь на полуостров через новые российские регионы, чтобы сократить время в дороге.

Спрос на отдых в Крыму весной и летом 2026 года вырос почти в полтора раза благодаря улучшению дорог. По словам эксперта Алексея Волкова, полуостров стал модным направлением у автотуристов после открытия в конце 2024 года платного участка трассы А-289, который сократил путь к Крымскому мосту на 40 минут.