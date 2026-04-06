Роскомнадзор не планирует блокировать Minecraft в России

Роскомнадзор сообщил, что не получал от властей никаких распоряжений о блокировке игры Minecraft. Ранее в сети появились новости о том, что внутри платформы действуют мошенники, однако это не стало поводом для запрета.

Пресс-служба ведомства пояснила ТАСС, что закон позволяет закрывать ресурсы с ложной информацией или мошенническими схемами только в определенных случаях. Для этого нужно либо решение суда, либо официальное требование Генеральной прокуратуры РФ.

На текущий момент ни суды, ни прокуроры не выдвигали никаких требований против Minecraft. Это означает, что у регулятора нет законных причин ограничивать доступ к игре, поэтому она продолжит работать в России.

Ранее Минцифры посоветовало крупным интернет-компаниям научиться вычислять пользователей с VPN, сообщает РБК. В ведомстве отметили, что найти такие инструменты на iPhone сложно из-за защиты iOS, которая не дает приложениям следить друг за другом, в то время как на Android это сделать проще.