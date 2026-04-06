При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели генерал-лейтенанта Александра Отрощенко при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму.

Во время оперативного совещания регионального правительства губернатор объявил минуту молчания в память о жертвах катастрофы. Ранее Чибис сообщал, что среди погибших – воины-североморцы.

Отрощенко командовал 45-й армией Военно-Воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.

31 марта самолет совершал плановый полет над полуостровом. В какой-то момент с ним потеряли связь. Из-за технической неисправности самолет врезался в скалу. Поражающего воздействия не было. Погибли 29 человек: 23 пассажира и 6 членов экипажа.