Сергей Кравчук на встрече с гимназистами Хабаровска-победителями всероссийских соревнований пообещал ребятам модульный спортзал

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук на встрече с гимназистами Хабаровска-победителями всероссийских соревнований пообещал ребятам модульный спортзал

Глава города Хабаровска провел встречу с членами команды Экономической гимназии, которые сумели добиться получения гранта «Президентских состязаний».

Напомним, всероссийские спортивные соревнования школьников проходили в Екатеринбурге. И юные хабаровчане в борьбе сумели обойти 22 команды из 13 регионов страны. Домой ребята вернулись с главным трофеем состязаний - золотым Кубком Президента РФ.

(2026)|Фото: khv27.ru

Победа стала результатом упорного труда - юные спортсмены несколько месяцев тренировались на переменах в спортзале.

(2026)|Фото: khv27.ru

Отметим, что гимназия также получит грант в размере 900 тысяч рублей на развитие спортивной инфраструктуры.

(2026)|Фото: khv27.ru

В ходе встречи с мэром Хабаровска юные победители - обладатели Кубка обратились с просьбой улучшить условия для тренировок, сформировать около школы модульное помещение для переодевания лыжников и хранения спортинвентаря.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Вы продемонстрировали настоящий характер, силу воли и командный дух на мероприятии такого высокого уровня! Я восхищён тем, с какой самоотдачей вы шли к победе: всё это говорит о вашей целеустремлённости и любви к спорту. Такие качества обязательно помогут вам добиться успеха не только на спортивных аренах, но и в жизни. Я даю вам твёрдое обещание установить модульную раздевалку, поручу профильным службам проработать все детали. Это помещение станет настоящим подспорьем для ваших тренировок», - обратился к школьникам мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

