Сергей Кравчук на встрече с гимназистами Хабаровска-победителями всероссийских соревнований пообещал ребятам модульный спортзал

Глава города Хабаровска провел встречу с членами команды Экономической гимназии, которые сумели добиться получения гранта «Президентских состязаний».

Напомним, всероссийские спортивные соревнования школьников проходили в Екатеринбурге. И юные хабаровчане в борьбе сумели обойти 22 команды из 13 регионов страны. Домой ребята вернулись с главным трофеем состязаний - золотым Кубком Президента РФ.

Победа стала результатом упорного труда - юные спортсмены несколько месяцев тренировались на переменах в спортзале.

Отметим, что гимназия также получит грант в размере 900 тысяч рублей на развитие спортивной инфраструктуры.

В ходе встречи с мэром Хабаровска юные победители - обладатели Кубка обратились с просьбой улучшить условия для тренировок, сформировать около школы модульное помещение для переодевания лыжников и хранения спортинвентаря.

«Вы продемонстрировали настоящий характер, силу воли и командный дух на мероприятии такого высокого уровня! Я восхищён тем, с какой самоотдачей вы шли к победе: всё это говорит о вашей целеустремлённости и любви к спорту. Такие качества обязательно помогут вам добиться успеха не только на спортивных аренах, но и в жизни. Я даю вам твёрдое обещание установить модульную раздевалку, поручу профильным службам проработать все детали. Это помещение станет настоящим подспорьем для ваших тренировок», - обратился к школьникам мэр Хабаровска Сергей Кравчук.