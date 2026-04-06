06 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук: Совместно с правительством Хабаровского края делаем квартиры доступными для бюджетников, военнослужащих и участников СВО

Совместно с первым заместителем председателя правительства региона  Сергеем Абрамовым и заместителем генерального директора ДОМ.РФ Денисом Филипповым мэр города Хабаровска Сергей Кравчук осмотрел 2 арендных дома.

Один из них - в ЖК «Северный парк» уже заселен, здесь проживают 113 семей. Расположенные рядом дом в ЖК «Живописный сад» заселяется, ключи от квартир получат 144 семьи. Арендная ставка в этих домах благодаря субсидированию из федерального и регионального бюджетов составляет от 6 до 19 тысяч рублей в месяц в зависимости от площади квартиры.

Одной из первых ключи от квартиры были вручены многодетной семье Рачук. В семье пятеро детей. 

«Нам выдали трехкомнатную квартиру, семья у нас большая, всем хватит места. Радует, что здесь уже есть все для проживания: и мебель, и техника. Свежий ремонт, новый жилой комплекс, чисто и уютно. Не передать словами нашу благодарность за такую возможность», – отметила Наталья Рачук.

Важно напомнить, что в рамках договора комплексного развития незастроенной территории, заключенного с АО «ДОМ.РФ», к новым ЖК будет проложена транспортная, коммунальная и социальная инфраструктура. Хабаровский край с АО «ДОМ.РФ» заключил 22 договора участия в долевом строительстве на 2 388 квартир. 437 квартир уже переданы в эксплуатацию. До конца 2026 года в городских ЖК будут заселены еще 1350 квартир.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркивает, что КРТ – это реальный механизм, помогающий улучшить жилищные условия.

«Многие сегодня снимают или покупают жильё. Совместно с правительством Хабаровского края мы делаем квартиры в этом жилом комплексе доступными для бюджетников, педагогов, медиков, военнослужащих и участников СВО. Я приглашаю зайстройщиков федеральные компании присоединиться к программе. Наш муниципальный застройщик ЦИТ и ряд хабаровских организаций уже активно участвуют в КРТ. Значительную часть проектов реализуют строительные компании, с западных регионов страны», - сказал глава столицы края.

На данный момент на аукцион выставлено около 12 площадок для КРТ. Программа включает снос аварийного жилья, возведение многоквартирных домов и строительство соцобъектов.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, крт, арендное жилье, жк


