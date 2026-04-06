Бастрыкин затребовал доклад о педагоге, подравшемся с подростками под Красноуфимском

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад об инциденте, произошедшем в селе Юва Красноуфимского округа (Свердловская область). На стадионе произошла драка между педагогом, его знакомым и подростками, отдыхающими рядом со школьным стадионом.

Ранее в СМИ писали, что к подросткам подошел знакомый учителя, с которым у тех завязалась словесная перепалка, после чего мужчина схватил одного из школьников. Затем в конфликт вмешался уже учитель, приехавший на место встречи со знакомым, и сделал замечание, а потом якобы ударил одного из учеников по лицу, громко ругаясь матом.

Позднее педагог рассказывал, что подростки катаются по стадиону на байках и мусорят, а в тот день он якобы и вовсе увидел, как двое школьников избивают его знакомого.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела.