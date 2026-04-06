06 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Касперская: Блокировка Telegram лишит работы миллионы людей

Президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская высказалась об экономических аспектах блокировки мессенджера Telegram.

"Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что счёт российским компаниям, рекламирующим себя, организующим свой бизнес и зарабатывающим в Telegram, идёт на сотни тысяч", - написала Касперская в своём канале в этом мессенджере.

Она уточнила, что в том случае, если мессенджер признают нежелательным ресурсом, то любая реклама в нём становится противозаконной (ФЗ-72 от 7 апреля 2025 г). При этом для многих мелких бизнесов Telegram является единственным способом привлечения клиентов и средством общения с ними.

"Один мой знакомый сейчас просчитывает ближайшее банкротство, так как в "суверенном мессенджере" и близко нет тех возможностей, что были за многие годы разработаны в Telegram, – ни своей системы рекламы, ни средств управления ею для бизнеса. И нет той аудитории, а появится она или нет, совершенно неясно. У знакомого – маленький сервис по оказанию образовательных услуг. Все последние годы сервис медленно, но стабильно рос и, соответственно, платил налоги. Сейчас бизнес начнёт умирать – быстро или медленно, пока неясно", - пишет Касперская.

Если обещанная блокировка мессенджера случится, то ни он, ни сотни тысяч ему подобных не выживут. Значит, бюджет недополучит налоги. Малый бизнес не может приказать потенциальным клиентам немедленно поставить себе другой мессенджер, чтобы они увидели там рекламу и подписались на сервис. При переходе на другую платформу обычно теряется подавляющая часть аудитории, её приходится набирать заново.

Касперская отмечает, что проблема не только в этом. Мелкий бизнес является социальной смазкой для общества и экономики, обеспечивает занятость миллионов людей. Исчезновение мелкого бизнеса в какой-то отрасли обычно приводит к монополизации этой отрасли и, как следствие, к снижению качества услуг и росту цен.

Это явление можно увидеть на примере заметного роста стоимости и снижения качества такси и доставки при захвате этих рынков монопольными или олигопольными крупными цифровыми платформами. То есть в условиях "присаживающейся экономики", ухудшающейся конъюнктуры, роста цен, снижения возможностей для бизнеса и повышения налогов на малый бизнес наваливается ещё и это.

"Стоит спросить, а этот экономический сценарий кто-то просчитывал? Кто-то советовался с ФНС и Минэкономразвития, как они посмотрят на массовое закрытие мелких бизнесов, обитающих в Telegram? И не лучше ли было сначала встроить все подобные возможности для бизнеса в "суверенный мессенджер", накопить там достаточное число реальных живых пользователей, и только потом приступать к блокировке ненавистного Telegram?" - пишет Касперская.

Особенно большая проблема создаётся для инвалидов, которых в России очень много, для которых удалённая работа может быть единственной возможностью социализации и заработка. Ухудшение связи и блокировки привычных платформ бьют в первую очередь по ним.

"Подозреваю, что и эту проблему никто не обдумывал заранее. Впрочем, если разнобой целей, действий и высказываний постоянно присутствует в одном министерстве, то вряд ли стоит ждать согласованной человеколюбивой позиции между несколькими ведомствами", - написала Касперская.

Теги: Наталья Касперская, Telegram, блокировка


Развитие сюжета:

Ранее 06.04.2026 11:20 Мск В РКН заявили о росте нагрузки из-за возможной блокировки Telegram

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.04.2026 07:50 Мск ОП России: Telegram нарушает законодательство о рынке ценных бумаг
Ранее 30.03.2026 08:35 Мск Ограничения Telegram привели к росту количества контента в нём
Ранее 20.03.2026 11:55 Мск Ограничения Telegram привели к росту объемов рекламы в нем
Ранее 16.03.2026 14:29 Мск По сути, Telegram уже заблокирован - эксперт
Ранее 16.03.2026 12:15 Мск "Ъ": блокировка Telegram уже началась
Ранее 12.03.2026 15:18 Мск В ГД заявили, что Telegram не будет работать даже через VPN
Ранее 06.03.2026 08:11 Мск ФАС: Реклама в Telegram нарушает закон о рекламе
Ранее 27.02.2026 16:00 Мск Власти Иркутска отозвали разрешение на митинг против блокировки Telegram
Ранее 27.02.2026 09:52 Мск Блокировка Telegram дискредитирует российскую государственность, - Делягин
Ранее 24.02.2026 14:53 Мск Депутат ГД: Пользователи с Telegram Premium не будут считаться экстремистами
Ранее 24.02.2026 13:00 Мск Песков: Telegram не сотрудничает с властями России, вот они и отвечают на это
Ранее 24.02.2026 07:45 Мск Дурова могут признать в России пособником террористов
Ранее 19.02.2026 14:52 Мск В Госдуме сомневаются в безопасности переписки в Telegram 
Ранее 19.02.2026 13:53 Мск Бортников: ФСБ не ведет никаких переговоров с основателем Telegram
Ранее 19.02.2026 10:10 Мск Сенатор призвал Telegram "убрать плесень"
Ранее 18.02.2026 11:15 Мск Шадаев: Telegram проигнорировал запрос на удаление запрещенной информации, за что и замедлен
Ранее 18.02.2026 10:02 Мск У Дурова считают неизбежной блокировку Telegram в России
Ранее 17.02.2026 13:49 Мск В Госдуме заявили, что надежда на снятие ограничений с Telegram остается
Ранее 16.02.2026 15:38 Мск Роскомнадзор прокомментировал заявление депутата ГД о Telegram
Ранее 13.02.2026 08:10 Мск Совбез России призвали разобраться с замедлением Telegram
Ранее 11.02.2026 19:52 Мск ЕР заблокировала инициативу с призывом объяснить причины замедления Telegram
Ранее 11.02.2026 14:15 Мск В Госдуме изучат правовые основания замедления Telegram в России
Ранее 10.02.2026 15:44 Мск РКН подтвердил ограничение работы Telegram
Ранее 10.02.2026 15:18 Мск В Госдуме ничего не знают о замедлении Telegram
Ранее 10.02.2026 10:40 Мск Telegram сбоит вторые сутки
Ранее 03.02.2026 09:45 Мск КПРФ призвала ввести мораторий на блокировку соцсетей
Ранее 30.01.2026 15:20 Мск В России могут ввести бессрочный мораторий на блокировку WhatsApp* и Telegram
Ранее 27.01.2026 14:32 Мск Глава IT-комитета Госдумы назвал комментарии о возможной блокировке Telegram "спекуляциями"
Ранее 27.01.2026 14:00 Мск В Госдуме сочли возможной блокировку Telegram до осенних выборов
Ранее 22.01.2026 11:41 Мск В Общественной палате России не исключили блокировку Telegram
Ранее 16.01.2026 13:54 Мск Источник: Роскомнадзор частично блокирует Telegram в России

