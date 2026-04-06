Касперская: Блокировка Telegram лишит работы миллионы людей

Президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская высказалась об экономических аспектах блокировки мессенджера Telegram.

"Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что счёт российским компаниям, рекламирующим себя, организующим свой бизнес и зарабатывающим в Telegram, идёт на сотни тысяч", - написала Касперская в своём канале в этом мессенджере.

Она уточнила, что в том случае, если мессенджер признают нежелательным ресурсом, то любая реклама в нём становится противозаконной (ФЗ-72 от 7 апреля 2025 г). При этом для многих мелких бизнесов Telegram является единственным способом привлечения клиентов и средством общения с ними.

"Один мой знакомый сейчас просчитывает ближайшее банкротство, так как в "суверенном мессенджере" и близко нет тех возможностей, что были за многие годы разработаны в Telegram, – ни своей системы рекламы, ни средств управления ею для бизнеса. И нет той аудитории, а появится она или нет, совершенно неясно. У знакомого – маленький сервис по оказанию образовательных услуг. Все последние годы сервис медленно, но стабильно рос и, соответственно, платил налоги. Сейчас бизнес начнёт умирать – быстро или медленно, пока неясно", - пишет Касперская.

Если обещанная блокировка мессенджера случится, то ни он, ни сотни тысяч ему подобных не выживут. Значит, бюджет недополучит налоги. Малый бизнес не может приказать потенциальным клиентам немедленно поставить себе другой мессенджер, чтобы они увидели там рекламу и подписались на сервис. При переходе на другую платформу обычно теряется подавляющая часть аудитории, её приходится набирать заново.

Касперская отмечает, что проблема не только в этом. Мелкий бизнес является социальной смазкой для общества и экономики, обеспечивает занятость миллионов людей. Исчезновение мелкого бизнеса в какой-то отрасли обычно приводит к монополизации этой отрасли и, как следствие, к снижению качества услуг и росту цен.

Это явление можно увидеть на примере заметного роста стоимости и снижения качества такси и доставки при захвате этих рынков монопольными или олигопольными крупными цифровыми платформами. То есть в условиях "присаживающейся экономики", ухудшающейся конъюнктуры, роста цен, снижения возможностей для бизнеса и повышения налогов на малый бизнес наваливается ещё и это.

"Стоит спросить, а этот экономический сценарий кто-то просчитывал? Кто-то советовался с ФНС и Минэкономразвития, как они посмотрят на массовое закрытие мелких бизнесов, обитающих в Telegram? И не лучше ли было сначала встроить все подобные возможности для бизнеса в "суверенный мессенджер", накопить там достаточное число реальных живых пользователей, и только потом приступать к блокировке ненавистного Telegram?" - пишет Касперская.

Особенно большая проблема создаётся для инвалидов, которых в России очень много, для которых удалённая работа может быть единственной возможностью социализации и заработка. Ухудшение связи и блокировки привычных платформ бьют в первую очередь по ним.

"Подозреваю, что и эту проблему никто не обдумывал заранее. Впрочем, если разнобой целей, действий и высказываний постоянно присутствует в одном министерстве, то вряд ли стоит ждать согласованной человеколюбивой позиции между несколькими ведомствами", - написала Касперская.