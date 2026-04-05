SHOT: Многоквартирный дом обрушился в Махачкале

Многоквартирный дом обрушился в Махачкале. Его фундамент размыл недавний потоп, сообщает SHOT.

ЧП произошло на улице Газопроводной. Предварительно, внутри были люди. Число пострадавших уточняется.

Глава города Джамбулат Салавов сообщил, что связи с неблагоприятной погодной обстановкой коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы.



В настоящее время на местах задействовано более 30 бригад, выполняющих комплекс мероприятий по устранению последствий подтоплений. На ряде улиц временно перекрыто движение транспорта в связи со скоплением воды. В поселке Пальмира администрацией города организованы работы по подсыпке. Для предотвращения попадания воды с улиц во дворы жилых домов задействована специальная техника для засыпки участков перед воротами и въездами.



Совместно с МЧС России осуществляются подворовые обходы. Для эвакуации жителей привлечена специализированная техника, включая КАМАЗы, а также автобусы большого и среднего класса. Параллельно ведется эвакуация автотранспорта с подтопленных участков.



На территории города развернуты девять пунктов временного размещения, предназначенных для жителей, подлежащих эвакуации.

